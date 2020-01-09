Silopi'de kış lastiği denetimi
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Silopi'de kış lastiği denetimi

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

09.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:57
Silopi'de kış lastiği denetimi

'ın İlçe ekipleri tarafından araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.


Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında araç sürücülerine kış yolculuklarında güvenli seyahat edebilmeleri için temel trafik kuralları ve kış lastiği kullanma konusu hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle uzun yolculuk yapan şoförlerin dikkatli olması hususunda uyarıda bulunan ekipler hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.


Araç şoförleri de yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personellerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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