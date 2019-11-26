Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...
Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi.
26.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28
Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...