21.08.2019 20:50

Silopi'de kaçak elektriği önlemek için dün konulan panolar tahrip edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak elektrik tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonunda tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önlemesi ile tanınan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. 1996 yılından beri dağıtım bölgesinde kullanılmaya başlanan bu panolara daha önce sadece kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler tepki gösterirken, son zamanlarda bazı ilçe belediyeleri de bunlara katıldı. Son 3 buçuk yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonunda tahrip edildiği Şırnak'ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP'ların kurulmasını engelliyor.

Belediye tahrik edince saldırı oldu

Bir süredir bu panoların kurulmaması için her türlü yolu deneyen Silopi Belediyesi, dün gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince halkın kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi için Dicle Mahallesinde yapılmak istenen çalışma engellendi. Ekipleri çalışma bölgesinden zabıta marifeti ile uzaklaştıran belediye yetkililerinin tahriki sonunda ise gün içerisinde kurulan 4 ASOP, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı.

Tahrip edilen panolar yenileniyor

Yaşanan saldırı üzerine polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri ise yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bu gün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Dicle Elektrik yetkilileri, tahrip edilen panoların yerine yenilerinin kurulacağını açıkladılar. Yetkililer, bu panoları kurdukları mahallelerde enerji şebekesini yeraltına aldıklarını, böylece tüketicilere çok daha kaliteli olmasının yanında kayıpsız ve kesintisi enerji verebildiklerini bildirdiler.

Öte yandan, Silopi'de Dicle Elektrik çalışma yapmak için kayyum döneminde belediye ile protokol yaptığı, şimdiki belediye yönetiminin, bu sebeple zorluk çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: İHA