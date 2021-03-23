Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci
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Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci

23.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:39
Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur bünyesinde açılan kursta istihdam edilen 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur bünyesinde açılan kursta istihdam edilen 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezince İşkur destekli ilçede açılan kurslar istihdama büyük destek sağlıyor. İş insanı Hüseyin Taşkın tarafından açılan tekstil atölyesine kazandırılan 50 kursiyere sertifikaları törenle teslim edildi. Halk Eğitim merkezi tarafından ilçede açılan 6 kursta 150 kursiyere eğitim verilirken 2 kursta ise eğitim verilmeye devam ediyor. Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, "Silopi ilçemizde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, kurumumuz ve İşkur iş birliği halinde istihdama yönelik kurs açtık. 2020 yılında açılan 6 adet kursumuzda toplamda 150 kursiyer eğitim aldı. Kursumuzun sonunda kursiyerlere sertifikalarını törenle teslim ettik. Ayrıca yine bu kapsamda 2 adet kursumuz aktif olarak devam etmektedir. İlçemizde istihdama katkı sağlayan İlçe Kaymakamımız Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bilen, İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Hacı Tüzün, bu imkanları sağlayan İş adamı Hüseyin Taşkın'a kursta görev alan kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize şükranlarımızı sunarız" dedi.

İş insanı Hüseyin Taşkın'da "Gençlerimizi kendi memleketlerinde istihdam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan arkadaşlarımı kutluyorum. İlçemizde istihdama yönelik çalışmalara destek sağlayan Halk Eğitim Merkezi Osman Bilen ve İşkur'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci
Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci
Silopi'de istihdama yönelik kursta sertifika sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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