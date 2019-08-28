Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak

28.08.2019 12:48

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Şırnak'ın HDP'li Silopi Belediyesinden çıkarılan 4'ü şehit yakını 20 işçiye ilişkin, "Geri işe alınması noktasında bir çabaları olmazsa biz belediyenin önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız." dedi.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Merkezinden gelen heyet, HDP'li Silopi Belediyesi ile işten çıkarılan 4'ü şehit yakını 20 işçi adına arabuluculuk yapmak için görüşme gerçekleştirdi.

Çıkarılan işçiler adına HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, HAK-İŞ Genel Merkez Hukuk Müşaviri Muhammed Eyvas ve Silopi Belediyesince oluşturulan ve aralarında avukatların da bulunduğu komisyon görüştü.

Görüşmede, personeli tekrar işe alma konusunda herhangi bir adım atmayacaklarını belirten komisyon üyeleri uzlaşmaya varmadı.

Görüşme sonrası açıklaması yapan Cihan, Silopi Belediyesinin keyfi muamele yaparak işçilerin işine son verdiğini, yapılan görüşmede belediye tarafından gönderilen komisyon üyeleriyle anlaşma sağlanamadığını belirtti. Bu konuda gereken hukuki sürecin başlatılacağını ifade eden Cihan, şöyle konuştu:

"Eğer önümüzdeki süreçte buna rağmen belediyenin bir adımı olmazsa, bu arkadaşların geri işe alınması noktasında bir çabaları olmazsa biz belediyenin önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar bu arkadaşlarının yanındayız, yanlarında olacağız."

Kaynak: AA