Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı.

Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

Ödenekten yararlanmak isteyen PTT şubesi önüne gelirken, güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı. Polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu. Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.

Kaynak: AA