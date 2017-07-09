Silopi'de Girik Amo Derneği Kuruldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği hizmete girdi.



Girik Amo Derneği Başkanı Kemal Özdemir derneğin özellikle kültür ve sanat bakımından aktif faaliyetlerde bulunacağını söyledi. Girik Amo Derneğinin Türkçe adının Ömer'in tepesi olduğu bilgisini veren Özdemir, "1960 yılında ilçe statüsünde kavuşan ilçemiz halk dilinde Girik Amo olarak bilinmektedir. Amo ilçemizin yerleşim yeri olarak ilk kullanılan ismidir. Bu bölgemiz birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı böyle bir ismi kullanmayı uygun gördük" dedi. - ŞIRNAK