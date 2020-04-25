Silopi'de Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretiliyor
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Silopi'de Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretiliyor

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen maskeler kamu kurumları ve vatandaşlara dağıtılıyor.

25.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:44
Silopi'de Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretiliyor

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Merkezi'nde üretilen maskeler kamu kurumları ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Gönüllü 20 kurs eğitmeninin el birliği ile ürettiği maskeler, dezenfekte edildikten sonra ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ilk etapta günlük 5 bin maske ürettiklerini, sayının 10 bine çıktığını söyledi.

Bilen, Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve usta öğreticilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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