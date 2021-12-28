SİLOPİ'DE 'GENÇLERLE SAHNEM SIRTIMDA' PROJESİNDE ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 'Gençlerle sahnem sırtımda' projesi kapsamında okullara kurulan portatif sahneye çıkan gönüllü öğrenciler milli ve manevi konuları içeren çeşitli tiyatro gösterimleri yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Gençlerle sahnem sırtımda' projesi kapsamında tiyatro eğitimi alan öğrenciler sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonuna kurulan platform ile farklı okullara yönelik taşıma sistemi ile gerçekleştirilen tiyatro etkinliğinde Kurtuluş Savaşı, bağımlılıkla mücadele ve töre konulu gösterimler yapıldı. Milli ve manevi değerlere ağırlık verilen tiyatro gösteriminde izleyiciler hem güldü hem de duygulandı.

Tiyatroyu izleyen kız öğrenci Taybet Yıldırım, 'Tiyatroyu izlerken çok gururlandık. Türk askerlerimizin hiç düşünmeden vatanı için canını feda edebileceğini ve merhametli olduklarını gördüm. Esir alınan düşman ülke askerlerini serbest bırakarak merhametli davrandıklarını gördüm. Böyle tiyatroların kendi ilçemizde çok sık gösterilmesini istiyoruz' dedi.

Proje sayesinde gördükleri eğitim ile çok güzel çalışmalar yaptıklarını anlatan tiyatro oyuncularından Harun Yıldırım ise, "Eğitimler bize çok şey kattı. Eğitimler sayesinde kendimizi denemiş olduk? diye konuştu.

'Gençlerle Sahnem Sırtımda' projesi hakkında bilgi veren Büyük Türkiye Vizyon 2071 Fikir Gençlik ve Diriliş Platformlarını Destekleme Derneği Başkanı Adem Çakmakçı da şunları söyledi:

'30'uncu gösterimizi yapmış bulunmaktayız. Gösterilerimizde milli ve manevi duyguları arttırmak amacıyla gösteriler yapıyoruz. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Gençlerimizin bu tür aktivitelere ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Pandemi sonrası okullara alışma sürecini bu şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Kurum amirlerinin bizlere verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz."