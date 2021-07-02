Silopi'de "Gençlerle Sahnem Sırtımda" etkinliği düzenlendi
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Silopi'de "Gençlerle Sahnem Sırtımda" etkinliği düzenlendi

Silopi'de 'Gençlerle Sahnem Sırtımda' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat

Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Gençlerle Sahnem Sırtımda" projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Gençlerle Sahnem Sırtımda" projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

İdin Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, etkinliğe katılabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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