Silopi'de fide ekimi başladı
05.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:31
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 9 dönümlük arazide fide ekimine başlandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 9 dönümlük arazide fide ekimine başlandı.
Silopi Belediyesince yürütülen belediyeye ait 9 dönümlük arazi fide ekimine ayrıldı. Yetkililer, fide ekimi yapılacak olan bahçede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından vatandaşlar fide ekimini gerçekleştirdi. Vatandaşlar bahçede biber, salatalık, patlıcan, roka, maydanoz, tere, dereotu fidelerini toprakla buluşturdu. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA