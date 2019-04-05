Silopi'de Engelli Öğrencilere Saç Bakımı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "engellilere uzanan sevgi makası" adlı proje kapsamında engellilerin saç bakımı ve tıraşları yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinin kuaförlük ve güzellik kursundaki 10 eğitmen ve 25 öğrenci, rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ilçe genelinde 700 engelliye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA