Silopi'de Elektrik Dağıtım Ekiplerine Engelleme, Jandarma Havaya Ateş Açtı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemedikleri iddia edilen bir grup tarafından engellenmek istendi. Çıkan arbedede jandarma havaya ateş açtı, TOMA'lar devreye girdi.