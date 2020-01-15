Silopi'de E-Twinning Projesi Uygulandı
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Silopi'de E-Twinning Projesi Uygulandı

Silopi ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

15.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:59
Silopi'de E-Twinning Projesi Uygulandı

ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Şehit Harun Boy Mahallesi Şehit Er Mehmet Halil Barkın İlkokulunda Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın da katıldığı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte çöpler toplandı.

Projenin amacının öğrencilerin kişisel hijyen ve çevre temizliği konusunda kalıcı davranışlar kazanmalarını sağlamak olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silopi'de E-Twinning Projesi Uygulandı
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