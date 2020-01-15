Silopi'de E-Twinning Projesi uygulandı
Silopi ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.
15.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:30
Silopi ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Şehit Harun Boy Mahallesi Şehit Jandarma Er Mehmet Halil Barkın İlkokulunda Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın da katıldığı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte çöpler toplandı.
Projenin amacının öğrencilerin kişisel hijyen ve çevre temizliği konusunda kalıcı davranışlar kazanmalarını sağlamak olduğu bildirildi.
Kaynak: AA