Silopi'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törenlerin yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna rağmen bayram coşkusunu evde de olsa yaşamak isteyenler kendi alternatiflerini geliştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ana sınıf öğrencisi Zeynep Masal Uyar'ın ailesi evde kutlama yaptı. Elinde Türk Bayrağı ile İzmir Marşını okuyan Uyar, evde de olsa çocuk bayramını kutlamanın sevincini yaşadığını belirtti.

Zeynep İclal Aliağaoğlu ile ana sınıfı öğrencisi Mustafa Aliağaoğlu kardeşler ise evde şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nı eğlenerek kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA