23.08.2019 16:36

Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) kaçak elektriği önlemek için pano kurma çalışmaları, çevik kuvvet polisleri eşliğinde yapıldı.

Dicle Elektik tarafından Silopi'de kaçak elektriği önlemek amacıyla 4 noktaya, alçak gerilim sayaç otomasyon panoları (ASOP) kurma çalışması başlatıldı. HDP'li Silopi Belediyesi'nin engeline rağmen Dicle Mahallesi'nde kurulan panolar, önceki gün, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Panoları yenileme çalışması başlatan Dicle Elektrik ekipleri, sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri eşliğinde mahalleye geldi.

DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü'nün proje ve tesis yöneticisi Kadri Kızılyel, Silopi'de son 3 yılda 97 panonun tahrip edildiğini söyledi. Panoları yenileme çalışmaları sırasında HDP'li Silopi Belediyesi'nin engellemeleriyle karşılaştıklarını anlatan Kızılyel, şöyle konuştu

Silopi'de 2018 yatırımları için belediye ile protokol yaptık. Bu onaylı protokol çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Şu an itibarıyla işimiz fiziki yer sözleşmesi yüzde 80 dolaylarındadır. Yerel yönetimlerin değişiminden sonra mevcut belediyeyle de görüşmeler sağladık. Bu görüşmeler neticesinde mevcut belediye yatırımları engellemeyeceğini dile getirse de sahada işlerimizi engellemeye, çalışma yapmamıza müsaade etmemiştir. Silopi'de bugüne kadar 97 tane panomuz tahrip edilmiş. En güncel olarak tahrip edilen panolarımızın 4'ü de enerjili olup üzerlerinde abonelerimiz olmasına rağmen kırılmış kullanılmaz hale getirilmiştir. Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ve bu abonelerimiz 4 gündür enerjisizdir. Abonelerimiz enerji talepleri vardı. Tekrardan geldik. Bu akşama kadar enerji vermeyi planlıyoruz. Elektrik tedariki sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Şırnak genelinde ise 2016'dan bu yana toplamda 1430 panomuz tahrip edildi. Panoların tahrip edilmesiyle 1 milyon 800 lira zarar meydana geldi.

Kaynak: DHA