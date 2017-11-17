Silopi'de Belediye Poşetlerine Sarılı 7 Kalaşnikof ve 1 Kanas Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Barbaros Mahallesinde devam eden kazı, arama ve tarama faaliyeti sırasında, PKK/KCK terör örgütü tarafından meskun mahalle operasyonları esnasında toprağa gömülmüş, Silopi Belediyesi poşetlerine sarılı, 7 kalaşnikof, 1 kanas ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi. - ŞIRNAK