Silopi'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılıklarla mücadele ile kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme semineri yapıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, yaptığı açıklamada, dijital çağda internetin etkin ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, çocuklar üzerinde etkisinin önemli derecede olduğunu söyledi.

Seminerlere devam edeceklerini kaydeden Öztürk, "Vatandaşlarımız bu tür olaylar ile karşı karşıya kaldıklarında hangi mercilere başvuracaklarını, haklarının ne olduğu hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz." dedi.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri

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