Silopi'de ADEM aşure dağıttı

25.09.2019 09:56

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) güvenlik güçlerine aşure dağıttı.

ADEM Müdürü Aylin Ökten ve çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları aşureyi güvenlik güçlerine dağıttı.

Ökten, Muharrem ayı dolaysıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, etkinliğe destek veren Kaymakam Sezer Işıktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA