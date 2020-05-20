Silopi'de 90 bin adet maske dağıtıldı Silopi ilçesinde vatandaşlara ve kamu kurumlarına 90 bin adet maske dağıtımı yapıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlara ve kamu kurumlarına 90 bin adet maske dağıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ve Kaymakamlık Vefa Destek Grubu esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı geçekleştirdi.

Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Silopi Gençlik Merkezinde üretimi yapılan maskelerden bugüne kadar 90 bin adet dağıtım yapıldı.

Uysal, "Üretim yapılan tarihten bugüne kadar 90 bin maskenin dağıtımını yaptık." dedi.

Kaynak: AA