Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu

Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

19.09.2019 11:10
Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et