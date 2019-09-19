Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
19.09.2019 11:10
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA