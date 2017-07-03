Silopi'de 24 Adet Tuzaklanmış Eyp Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 24 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetlerinde Bostancı köyü Yankale Mahallesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş, 17 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile 7 adet roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK