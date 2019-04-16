Silopi Belediyesi'nce Kanalizasyon Boru Hattı Arızaları Giderildi

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi'nce İpekyolu üzerinde döşenen kanalizasyon hattının arızası giderildi.

İş makinelerince kazılan alan üzerinde personellerce kanalizasyon hattının arızası giderildi. Bu kapsam da İpekyolu üzerinde bulunan hane ve iş yerlerinin de altyapı sıkıntısı çözüme kavuşturuldu.

Öte yandan kanalizasyon birimine bağlı personellerin Halkla İlişkiler Birimi'ne dilekçe ile başvurarak altyapı sorunu yaşayan vatandaşların, bulundukları bölgelerde incelemede bulunarak arızaları giderdiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA