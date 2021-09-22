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BAŞKAN

MECLİS ÜYELERİ

MÜDÜRLÜKLER

MUHTARLAR

STRATEJİK PLAN

EYLEM PLANI

FAALİYET RAPORLARI

MECLİS KARARLARI

MECLİS GÜNDEMLERİ

Otobüs Saatleri

Muhtarlık Rehberi

Nöbetçi Eczaneler

Ruhsat İşlemleri

Nikah İşlemleri

Anketlere Katıl

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TAMER DOĞAN Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518 1008 İçerik Bulunmamaktadır. 123 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER, 156 ADA 29 VE 30 NOLU PARSELLERE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

321 ADA 134 NOLU PARSELE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

321 ada 10, 11 ve 144 nolu parsellerin İmar uygulaması askı ilanı

PARSELLERE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

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