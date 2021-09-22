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BAŞKAN

MECLİS ÜYELERİ

MÜDÜRLÜKLER

MUHTARLAR

STRATEJİK PLAN

EYLEM PLANI

FAALİYET RAPORLARI

MECLİS KARARLARI

MECLİS GÜNDEMLERİ

Otobüs Saatleri

Muhtarlık Rehberi

Nöbetçi Eczaneler

Ruhsat İşlemleri

Nikah İşlemleri

Anketlere Katıl

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET BİLEN Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518 1008 İçerik Bulunmamaktadır. Bilgilendirme: Dedaş'ın Abone Vermemesi...

Personel Alımı ilanı - 2

Personel Alımı İlanı

Ulaşım Birimimiz, Dörtyol'da otobüs durağına, araçların park etmesini engellemek ve halkımızın otobüse binerken sıkıntı yaşamaması için duba yerleştirdi.

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Etkinlikler yayınlandığında burada gösterilecektir.

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