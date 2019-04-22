Şilluris: Meclis Başkanları Düzeyinde Beşli Toplantı Yapacağız

Kıbrıs Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal ile Kahire'de bir araya geldi. Şilluris, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Irak'ın katılımıyla meclis başkanları düzeyindeki ilk beşli toplantının yaz ayları öncesinde Rum tarafında gerçekleştirileceğini, toplantıda Akdeniz'deki doğalgazın ve bölgesel işbirliklerinin ele alınacağını söyledi.

Şilluris, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal ile Kahire'de yaptığı görüşmeden sonra konuştu.

Verdiği destek için Mısır'a teşekkür eden Şilluris, "Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yaz ayları öncesinde doğalgaz konusunda ilk kez bir toplantı yapacağını" söyledi. Aal de, Rumların Akdeniz'deki doğalgaz adımlarını desteklediklerini söyledi. Aal, Rumlara desteklerini İslam İşbirliği Örgütü gibi alanlarda da yaptıklarını hatırlattı.

ABD VE RUSYA YANIMIZDA MESAJI

Rum Hükümet Sözcü Prodromos Prodromu da, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapacağını açıkladığı doğalgaz araştırmalarıyla ilgili konuştu.

Türkiye'nin KKTC adına araştırma yapacağını ifade eden Prodoromu, "KKTC yasadışı devlet. Yasadışı devlet tarafından yapılan herhangi bir girişim veya resmi belge yok hükmündedir. BM de bu rejimin var olmadığını söyledi" dedi. Rum sözcü şöyle devam etti; "Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımıyor ve tanımayan tek devlettir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti buna, komşu devletler ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) sınırlandırma anlaşmalarıyla, ABD, Rusya gibi büyük devletlerin ve AB'nin MEB'indeki egemenlik haklarına verdiği destek ile cevap veriyor" dedi.

TÜRKİYE'YE KARŞI İTTİFAK

Rum lider Nikos Anastasiadis'in iyi bir politika izlediğini savunan Prodromu, "Başkan Anastasiadis, ABD ile ilişkilerini geliştiriyor. AB'deki müttefiklerle, MEB'de çıkar sahibi ülkelerden biri olan Fransa ile stratejik ilişkilerini geliştiriyor. Özellikle Çin'e gerçekleştireceği ziyaret ve bu çerçevede Çin Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı temaslarla Güney Kıbrıs'ın konumunu diplomatik açıdan geliştirecek. Başkan her yöntemle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası konumunu ve rolünü güçlendiriyor. Böylece, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlaştırma rolü oynayan tek ülke olduğuna işaret ediyor" diye konuştu. - Karahasan

Kaynak: DHA