Silivrispor tesislerinde hırsızlık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivrispor tesislerinde hırsızlık

SİLİVRİSPOR Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Silivrispor tesislerinde hırsızlık
30.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:07
SİLİVRİSPOR Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Silivrispor Kulübü Tesislerinde, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsızlık yapıldı. Çalmış oldukları çeşitli malzemelerle birlikte tesislerden çıkan kişiler, geçtiğimiz Çarşamba gecesi  ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edildi. Ekipler, General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde şüphelendikleri A.N. ve O.K. adlı iki şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin ellerinde bulunan kutu incelendiğinde içinde elektrik malzemeleri olduğu ve şüphelilerin Silivrispor Kulübü Tesisleri'ndeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Silivri Stadı'nın içerisinde bulunan tesis ve soyunma odasındaki krampon, çay makinesi, bilgisayar ve televizyon gibi birçok malzemenin çalındığını tespit etti. Şüpheli A.N. ve O.K., ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çalınan malzemeler henüz bulunamadığı için polis, olayda başka şüphelilerin olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı. 

KULÜP BAŞKANI TAYLAN GÜRASLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, "Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde, 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen bu insanlar Silivrispor tarihinde görülmemiş bir olaya imza attılar. Silivrispor tarihinde iki kere üst üste hırsızlık olayı gözükmedi. Bizler bu olayı gerçekleştiren kişileri kınıyoruz. Emniyet gerekli soruşturmaları başlattı. Gerekli tedbirleri alarak bu kişileri yakalanacağına inanıyoruz. Olayda ilk gün A Takımın soyunma odasından spor ayakkabıları ve kramponlar çalındı. Silivrispor'a ait kolonlar, jeneratör çalındı. Ertesi günü tesisi kontrol etmeye geldiğimde kameralar ve laptopların çalındığı gördük. Üzücü bir olay, yapanların bir an önce yakalanıp cezasını çekeceğini inanıyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Silivrispor tesislerinde hırsızlık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:06:58. #1.15#
title