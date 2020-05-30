SİLİVRİSPOR TESİSLERİ'NDE HIRSIZLIK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİLİVRİSPOR TESİSLERİ'NDE HIRSIZLIK

Silivrispor Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

30.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:12

Silivrispor Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Silivrispor Kulübü Tesislerinde, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsızlık yapıldı. Çalmış oldukları çeşitli malzemelerle birlikte tesislerden çıkan kişiler, geçtiğimiz Çarşamba gecesi ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edildi. Ekipler, General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde şüphelendikleri A.N. ve O.K. adlı iki şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin ellerinde bulunan kutu incelendiğinde içinde elektrik malzemeleri olduğu ve şüphelilerin Silivrispor Kulübü Tesisleri'ndeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Silivri Stadı'nın içerisinde bulunan tesis ve soyunma odasındaki krampon, çay makinesi, bilgisayar ve televizyon gibi birçok malzemenin çalındığını tespit etti. Şüpheli A.N. ve O.K., ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çalınan malzemeler henüz bulunamadığı için polis, olayda başka şüphelilerin olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

KULÜP BAŞKANI TAYLAN GÜRASLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, "Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde, 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen bu insanlar Silivrispor tarihinde görülmemiş bir olaya imza attılar. Silivrispor tarihinde iki kere üst üste hırsızlık olayı gözükmedi. Bizler bu olayı gerçekleştiren kişileri kınıyoruz. Emniyet gerekli soruşturmaları başlattı. Gerekli tedbirleri alarak bu kişileri yakalanacağına inanıyoruz. Olayda ilk gün A Takımın soyunma odasından spor ayakkabıları ve kramponlar çalındı. Silivrispor'a ait kolonlar, jeneratör çalındı. Ertesi günü tesisi kontrol etmeye geldiğimde kameralar ve laptopların çalındığı gördük. Üzücü bir olay, yapanların bir an önce yakalanıp cezasını çekeceğini inanıyorum" dedi.

SİLİVRİSPOR TESİSLERİ'NDE HIRSIZLIK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Özkan Uğur Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: SİLİVRİSPOR TESİSLERİ'NDE HIRSIZLIK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:13:42. #1.14#
title