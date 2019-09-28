Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor
İSTANBUL Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Çadırlardan ve vatandaşlardan görüntüler
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