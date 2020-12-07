Silivrili kadınlar Ticaret Bakanlığı desteğiyle tıbbi ve aromatik bitki ekimine başladı
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Silivrili kadınlar Ticaret Bakanlığı desteğiyle tıbbi ve aromatik bitki ekimine başladı

07.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:00
Silivrili kadınlar Ticaret Bakanlığı desteğiyle tıbbi ve aromatik bitki ekimine başladı

Silivrili kadınlar, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 34 bin metrekarelik alanda lavanta, papatya, kekik ve biberiye ekimine başladı.

Silivrili kadınlar, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 34 bin metrekarelik alanda lavanta, papatya, kekik ve biberiye ekimine başladı.

Silivri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sınırlı Sorumlu Silivri Üreten Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, tarımsal gelirin artırılması amacıyla Silivri Belediyesinden 34 bin metrekarelik tarım arazisi kiraladı.

Silivri'den başlayarak İstanbul genelinde tarım gelir oranının artırılmasını hedefleyen kooperatifin üyesi kadınlar, belediyeden kiralanan alanda lavanta, papatya, kekik ve biberiye ekmeye başladı.

Kooperatif ayrıca, Ticaret Bakanlığının "Kooperatiflerin Destek Programı"ndan (KOOP-DES) yararlanarak 4 ayrı tıbbi ve aromatik bitki sıkımında kullanılacak distilasyon makinesi de aldı.

Üretimle bölge halkının tarımsal gelirinin artırılması ve istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Kaymakamı Ali Partal, projenin bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, İstanbul'da yaşayan vatandaşların da günübirlik olarak lavanta bahçelerinde gezip, birçok tıbbi ve aromatik bitki katkılı ürünü satın alabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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