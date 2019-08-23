23.08.2019 12:34



İSTANBUL Valiliği, Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu yaptırmak için ihale açtı. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak kompleks içinde yer alacak olan jandarma karakolu, 10 metre mesafeden Kalaşnikof tüfekten atılan mermiye dayanacak doğrama ile 10 metre mesafeden saniyede 830 metre hızla atılan 3 mermiyi durduracak camlarla inşa edilecek. İhale, 12 Eylül günü gerçekleştirilecek.

İlçe merkezinde, evlerin arasında kalan Silivri Jandarma Karakolu, eski binasına 2.5 kilometre mesafede yapılacak olan komplekse taşınacak.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü, yeni karakol binası için ihale açtı. Maliye Hazinesi'ne ait yaklaşık 12 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan komplekste jandarma hizmet binası, yatakhane, basket sahası, jeneratör odası ve otopark yer alacak. Hizmet ve yatakhane binaları 3'er katlı olacak.

İhale, 12 Eylül günü gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre kompleks yer teslimi yapıldıktan sonra ki 15 ayda tamamlanacak.

İhalenin teknik şartnamesine göre karakol binası doğrama, camları ise kurşun geçirmez olacak. Şartnamede yer alan "Kurşun geçirmez doğramalar, EN 1523 - FB6(NS) standardında kurşun geçirmez özelliğinde olacaktır. Kurşun geçirmez doğramaların bu standartta olduğu, uluslar arası geçerliliği olan kuruluş tarafından akredite edilen test raporu ile ibraz edilecektir" ifadelerine göre doğramanın 10 metre mesafeden Kalaşnikov tüfekten atılacak mermiye dayanması gerekiyor. Kurşun geçirmez camlar için belirlenen şart ise 7,62 milimetre çapında, 9,5 gram ağırlığında ve 10 metre mesafeden saniyede 830 metre hızla atılan 3 mermiyi durduracak standartta olması.



Kaynak: DHA

- İstanbul