SİLİVRİ TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.
31.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğini altına alarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciler yardımıyla TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluk oluştu.
Görüntü Dökümü: ---------------TIR'dan görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-Genel detaylar
Kaynak: DHA