Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı

12.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:45

Edinilen son dakika gelişmesine göre Silivri TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kınalı'dan Kumburgaz istikametine giden Ömer D'nin kullandığı 34 UP 8684 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle emniyet şeridinde duran 34 DN 9717 plakalı başka bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer D, aracın içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ömer D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan park halindeki kamyonetin sürücüsü, ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Araçların kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.

Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Silivri TEM Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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