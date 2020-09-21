Silivri TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR devrildi sürücü yaralandı
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Silivri TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR devrildi sürücü yaralandı

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR devrildi, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Silivri TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR devrildi sürücü yaralandı
21.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:47
SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda virajı alamayan TIR devrildi, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Olay, Selimpaşa TEM Otoyolu gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR TEM otoyolunda seyir halindeyken Selimpaşa'da virajı alamayarak devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, İBB Selimpaşa ve Kumburgaz itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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