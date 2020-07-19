SİLİVRİ TEM'DE FECİ KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI
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SİLİVRİ TEM'DE FECİ KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı.

SİLİVRİ TEM'DE FECİ KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI
19.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:58

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı. Bariyerlerin otomobile saplandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Gişeleri Mevkii'nde meydana geldi. 34 CVR 749 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, defalarca takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerler otomobile saplandığı kazada yolcuların bir kısmı araçta bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sıkışan yaralılar çıkarıldı. 21 yaşındaki Şevval Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yaralı ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı. Jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şevval Derin'in cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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