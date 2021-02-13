Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı
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Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı

13.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:15

Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı
Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı
Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı
Silivri'nin köylerinde kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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