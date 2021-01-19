Silivri limanında batan tekne sudan çıkarıldı

Silivri limanında batan tekne, sudan çıkarıldı.

Limanda bulunan bir teknenin battığının görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.

Teknenin sahipleri Serkan Erdönmez ve Burak Çetez olay yerine gelirken, yapılan incelemede teknenin içine dolan yağmur suyu nedeniyle battığı anlaşıldı.

Tekne, dalgıç ve vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş