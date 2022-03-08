Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı - Haberler

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Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı.

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı. Yangında, 12 balıkçı barınağı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de çok sayıda teknenin de bulunduğu limanda, balıkçılara ait barınaklarda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Limanda bulunan barınaklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 12 adet balıkçı barınağı zarar gördü. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.


Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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