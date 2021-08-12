Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi
Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi Silivri Kumluk Halk Plajında yunus balıklarının geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi
İSTANBUL - Silivri Kumluk Halk Plajında yunus balıklarının geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Silivri Kumluk Halk plajında öğlen saatlerinde geçen yunusları vatandaşlar hayranlıkla seyretti. Plaj açıklarında dalıp çıkan yunuslar vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören vatandaşlar bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker