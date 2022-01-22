KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Silivri karla kaplandı

İSTANBUL - Silivri'ye sabah saatlerinde yağmaya başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Silivri Kadıköy'ün ise kar yağışı ile birlikte adeta beyaz örtü ile kapladığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Silivri'nin bazı köylerinin ise adeta beyaz örtü kapladığı görüldü. Silivri Kadıköy'de beyaza bürünürken, vatandaşların araçlarının üzeri de karla kaplandı.