Silivri İtfaiyesi 800 olaya müdahale etti, 200 kişinin hayatını kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri İtfaiyesi 800 olaya müdahale etti, 200 kişinin hayatını kurtardı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi, yılbaşından bu yana yangın, kaza ve doğal afetlerde 800 olaya müdahale ederek 200 kişinin hayatını kurtardı.

Silivri İtfaiyesi 800 olaya müdahale etti, 200 kişinin hayatını kurtardı
28.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:29
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi, yılbaşından bu yana yangın, kaza ve doğal afetlerde 800 olaya müdahale ederek 200 kişinin hayatını kurtardı. 

Sabah, 09.45'de göreve başlayan İtfaiye ekipleri,  önce "Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özelikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bizlere güç ver." şeklinde İtfaiyeci duaları okunuyor.  İtfaiye ekibi, nöbetteki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra, güne itfaiye araç kontrolü ile başlarken, görev aldıkları sürece bahçe bakımları, araç bakımı, spor faaliyetleri, temizlik, işlemleri gerçekleştiriyor. İtfaiye Komuta'dan gelen ihbar anonsu ile harekete geçen ekipler 40 saniye kadar kısa bir sürede çıkış yapıyor. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan ekipler, kaza, yangın, insan kurtarma, hayvan kurtarma ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarmak için yoğun ve titiz çalışma yürütüyor.

MESAİ SAATLERİNE KORONAVİRÜS AYARI

Koronavirüs (COVİD-19) mücadele tedbirleri kapsamında A-B-C olarak 20'şer kişilik 3 gruba ayrılan normalde 24 saat esasına göre çalışan personel, tedbirler kapsamında geçici bir süre için 120 saat ( 5 gün ) görev almaya başladılar. İlerleyen haftalarda 120 saatlik çalışma görevinin 72 saate (3 gün) düşürüleceği öğrenildi. İtfaiye personeli,  nöbetteki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra gelen ihbarlara göre çıkış yapıyorlar.

SON BİR AYDA 30 YILAN GÖRÜLDÜ

Silivri'de hava sıcaklığının 15 ile 30 derece arasında değişkenlik gösterdiği aylarda ilçe merkezinde ve köylerinde yılanlar  sık görülmeye başlandı. Evlerde bahçelerde boyları 1.5 2 metre arasında değişen yılanları gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerinden yardım istiyor. Olay yerine gelen ekipleri çalışmaları sonucunda yılanlar bulundukları yerden alınıyor ve yerleşim alanına uzak arazilerde doğaya bırakılıyor. Silivri İtfaiye İstasyonu ve Müfreze ekipleri son bir ay içerisinde 30 yılanı bulundukları yerden kurtardı.

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan B postası ekip Amiri Behçet Seven, "Grup İstasyonumuz ile beraber 4 müfreze ve 4 gönüllü istasyonumuz bulunmaktadır. 120 personel ile 38 İtfaiye aracımızla hizmet vermekteyiz. Şu an koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 120 saat çalışarak 240 saat dinlenme pozisyonunda devam etmektedir. Bölgemiz'de İtfaiye İstasyonumuzda koronavirüsle mücadele kapsamında kalabalık ekibimiz arasında gerekli sosyal mesafeleri korumaktayız ve gerekli hijyenler yönünde çalışmalarımız sürmektedir."dedi. Ayrıca, yılbaşından bugüne evlerinde mahsur kalan, kazalarda araç içerisinde sıkışanlar, yangınlarda mahsur kalan yaklaşık 200 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtardık."

İTFAİYE PERSONELLERİ VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Bu arada, Silivri ve Mimarsinan İtfaiye İstasyonunda görevli personel  ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşların yayınladıkları video ile kutladılar.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor İlhan Cavcav Ergin Ataman Rıza Çalımbay Michael Jordan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Balık Twitter Yassıada Galatasaray
Şu an buradasınız: Silivri İtfaiyesi 800 olaya müdahale etti, 200 kişinin hayatını kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:28:59. #1.15#
title