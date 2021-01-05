Silivri İtfaiyesi 1 yılda 565 can kurtardı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Silivri itfaiye grubu 2020 yılında yangın, kaza ve doğal afetlerin aralarında bulunduğu 2 bin olaya müdahale ederek 160 kişi ve 405 hayvan olmak üzere 565 can kurtardı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Silivri itfaiye grubu 2020 yılında yangın, kaza ve doğal afetlerin aralarında bulunduğu 2 bin olaya müdahale ederek 160 kişi ve 405 hayvan olmak üzere 565 can kurtardı. Öte yandan, İstanbul genelinde 1 yıl içerisinde 11 bin 913 yangın meydana geldiği öğrenildi.

Silivri İtfaiye ekipleri A,B,C olarak 3 postaya ayrılırken, her postada 20 personel bulunuyor. Ekipler; gün içerisinde araç kontrolleri ve bakımı, bahçe bakımı, spor faaliyetleri, temizlik işlemlerini gerçekleştirerek teknik eğitimler alıyor. Gelen ihbar üzerine araçlar yaklaşık olarak 20 saniye gibi kısa sürede çıkış gerçekleştiriyor.

BİR YILDA SİLİVRİ İTFAİYESİ 565 CAN KURTARDI

Silivri İtfaiyesi ekiplerinin 2020 yılına ait verilerine göre, 53'ü ilçede meydana gelen trafik kazasında sıkışan, 76'sı ikametgah ve bulundukları yerde mahsur kalan olmak üzere 160 vatandaşın hayatını kurtardı. Ekipler, mahsur kalan 405 hayvan ile birlikte 1 yıl içinde ilçede 565 canı kurtarmış oldu.

"KORONAVİRÜS YAYILDIKTAN SONRA BİZLER ÇALIŞMA SAATİMİZİ 24'DEN 72'E ÇIKARDIK" Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Baran, 2020 yılındaki faaliyetlerini açıklarken, "Bölgemizde geçen yıl içerisinde 2 bin olaya müdahale ettik. Bu 2 binin içerisindeki bin 435'i ikametgah, fabrika, anız ve orman yangınlarından oluşuyor. Aynı zamanda 160 insan kurtarma ile 405 hayvan kurtarmalardan oluşuyor. Silivri bölgesinde aşırı trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik kazaları son zamanlarda artış göstermektedir. Bunlardan bir sebebi ise, 3 ana arter arasında olmamız. E-5, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen olaylara ekiplerimiz müdahale ediyor. Ayrıca, vardiyalarımızın sürelerini uzattık. 24/48 esasına göre çalışmalarımız normal günlerde devam ediyordu. Koronavirüs yayıldıktan sonra bizler çalışma saatimizi 24'den 72'e çıkardık. Personel 3 gün görev alıp 6 gün ise evlerinde istirahat halindeler. Dışarıdan personelimize virüs bulaşmışsa eğer belirtileri başladığı an itibariyle test yaptırıp işe getirmiyoruz. Evinde istirahat sırasında olup, burada grubumuz bulaşmayı engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda bütün tedbirleri burada sağlıyoruz. Binamız günlük olarak dezenfekte ediliyor. Maske ve mesafe kurallarını dikkate alarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan, İstanbul genelinde son bir yıl içerisinde 4 bin 23 daire yangını, 169 fabrika yangını, bin 480 araç yangını, 6 bin 241 diğer konut olmak üzere toplam 11 bin 913 yangın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı