Silivri'de mangal kömürü üreten imalathanede yangın
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Silivri'de mangal kömürü üreten imalathanede yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de fabrikalar bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı.

Silivri'de fabrikalar bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gazitepe Mahallesi'nde fabrikalar bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için Silivri ve Büyükçekmece'den çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bu sırada yanan atölyenin yanında bulunan kozmetik fabrikasındaki işçiler de panikle dışarı çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Silivri'de mangal kömürü üreten imalathanede yangın
Silivri'de mangal kömürü üreten imalathanede yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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