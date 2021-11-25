Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı - Haberler
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Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Silivri Devlet Hastanesinde olası bir yangında yapılması gerekenler ve eksiklikleri tespit etmek için itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı.

Silivri Devlet Hastanesinde olası bir yangında yapılması gerekenler ve eksiklikleri tespit etmek için itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı.

Silivri Devlet Hastanesinde olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler ve eksiklikleri görebilmek için itfaiye ekipleri tarafından gerçeğini aratmayacak bir şekilde tatbikat yapıldı. Senaryo gereği hastanenin bodrum katında çıkan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiyeciler, yangın sırasında hastane odasında mahsur kalan 1 hastayı da merdivenli araç sepetiyle kurtardı.

Tatbikata Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Soner Oflazoğlu'nun yanı sıra tüm hastane personeli katıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken ekipler tatbikatta verilen görevleri eksiksiz yaparak tam not aldı. - İSTANBUL

Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Silivri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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