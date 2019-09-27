Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı

27.09.2019 07:39

Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan Silivri Halkı, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, parkta beklemeye devam ediyor.



İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Depremin en çok hissedildiği yer olan Silivri'de vatandaşlar evlerine girme konusunda tereddüt yaşadı. Parkta geceyi geçiren vatandaşlardan kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını topladı. Gecenin soğuk geçmesi sebebiyle bazı vatandaşlar, semaverde çay demlerken, bazıları ise semaverin ateşinde ısınmaya çalıştı.



Geceyi parkta geçiren bir vatandaş, "Gece çok soğuk geçti, bayağı sert, serin geçti. Bu gecede dışarıda kalacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA