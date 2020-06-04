Silivri Depremi'nde minaresi yıkılan camide flaş gelişme
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Silivri Depremi'nde minaresi yıkılan camide flaş gelişme

Silivri Depremi'nde minaresi yıkılan camide flaş gelişme Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi yarın yıkılıyor Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin yıkımına yarın başlanacağı öğrenildi.

04.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:35

Silivri Depremi'nde minaresi yıkılan camide flaş gelişme

Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi yarın yıkılıyor

İSTANBUL - Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin yıkımına yarın başlanacağı öğrenildi. Yıkım için firma tarafından getirilen dev yıkım makası ve kepçenin yanı sıra çevrede güvenlik önlemi alındığı da görüldü.

26 Eylül 2019'da Silivri Marmara Denizi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen depremde Avcılar'da E-5 karayolu kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin ikiz minarelerinde birisi yıkılmıştı. Yıkılan minare sonrası yapılan testlerde caminin depreme dayanıklı olmadığı ve yanlış inşaat demirleri kullanıldığı da ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası caminin aylar sonra alınan karar ile yarın sabah yıkımına başlanacağı öğrenildi. Yıkım için caminin bahçesine dev inşaat makası ve kepçe getirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yıkım firması yetkilisi Muhammet Ali Erdemli, "Yarın sabah 9'da yıkıma başlanacak. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Yarın sabahta başlayacağız inşallah. Makasla yıkımımız yarın biter. Toparlanmamız hafriyat çalışmaları derken 4 günde yıkımı tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Silivri Depremi'nde minaresi yıkılan camide flaş gelişme

Kaynak: İHA

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