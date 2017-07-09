Silivri'deki yangında 30 dönümlük ekili alan kül oldu



İSTANBUL - Silivri'nin Büyükkılıçlı mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Silivri'nin Büyükılıçlı mahallesinde meydana geldi. İddialara göre çevrede piknik yapanlardan kaynaklanan yangına ilk müdahale İBB Büyükkılıçlı Gönüllü İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığını kaydeden Büyükkılıçlı Muhtarı Ahmet Mutlu, "Bugün saat 15.00 sıralarında piknikçiler yaktıkları ateşi söndürememişler, durumu bize bildirdiler, bizde İtfaiyeye haber verdik. Maalesef vatandaşımıza ait buğday tarlası kül oldu. Ormanımız da yandı. Bir cahil insanın yüzünden ne hale geldi ormanımız. Burası piknik alanı değil, böyle alanlarda piknik yapılmasının yasaklanması gerekir" dedi.