Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

21.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:06

Silivri TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Silivri TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kınalı Gişeleri mevkiinde, Sebahattin A.'nın kullandığı 34 TL 3659 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park edilen, Süleyman Ö'nün yönetimindeki 59 ADP 484 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sürücü koltuğunda sıkışan Sebahattin A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetten çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün içerisinde bulunan diğeri yaralı 8 yaşındaki Arda Kaan Ö. de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ve ağır hasar alan iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Silivri'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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