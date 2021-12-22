Son dakika: Silivri'deki sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Silivri'deki sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Silivri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine dün çalışma başlatıldı.

İhbara konu adresin G.G. adına kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, alınan arama kararı kapsamında aynı gün adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 15 bidon içinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15 mililitrelik esans, 1 litre etil alkol, 19 litre damacana içinde kimyasal madde ve 15 plastik pet şişede sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Silivri'deki sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Silivri'deki sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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AA - Son Dakika Haberleri

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